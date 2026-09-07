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Новости Тамбова

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Прокуратура помогла тамбовскому инвалиду вернуть 940 тысяч рублей за лекарства

Прокуратура помогла тамбовскому инвалиду вернуть 940 тысяч рублей за лекарства

Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его прав на лекарственное обеспечение.

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