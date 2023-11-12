«Китайцы» не спасают: таксисты жалуются на острую нехватку бюджетных иномарок

Сервисы такси столкнулись с резким сокращением выбора моделей для обновления своих автопарков. Таков закономерный итог ухода из России большинства зарубежных автопроизводителей и существенного роста стоимости машин.
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