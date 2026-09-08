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Муж Татьяны Булановой задолжал налоговой более миллиона рублей

Муж Татьяны Булановой задолжал налоговой более миллиона рублей

Бизнесмен Валерий Руднев, молодой муж известной певицы Татьяны Булановой, задолжал налоговой службе более 1 млн рублей из-за зарегистрированной на него фирмы.

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