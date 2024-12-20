5-метровый рамный внедорожник с дизельным мотором – скоро в России

Ожидается, что модель поступит на российский рынок в начале 2025 года. Полноразмерный внедорожник BAIC BJ60 имеет габариты: длина 5040 мм, ширина 1955 мм, высота 1925 мм, а колесная база составляет 2820 мм.
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