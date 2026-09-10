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Татар-информ

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Желая купить автомобиль, казанец отдал мошенникам 1,3 млн рублей

Желая купить автомобиль, казанец отдал мошенникам 1,3 млн рублей

35-летний житель Казани стал жертвой мошенников, лишившись 1,3 млн рублей. Об этом сообщает МВД по РТ.

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