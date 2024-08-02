Грузовик, попавший в ДТП с поездом в Прикамье, пересекал ж/д пути в неположенном месте

В районе аварии отсутствует мобильная связь и почти никто не живет.Одна из местных жительниц сообщила, что перегон «Европейская — Усть-Тискос» — это удаленный район, где отсутствует мобильная связь и почти никто не живет.
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