Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье

Армия России начала масштабное наступление в Курской области и приступила к штурму Суджи — самого крупного населенного пункта, который был оккупирован Вооруженными силами Украины (ВСУ) с августа 2024 года.
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