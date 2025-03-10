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Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье

Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье

Армия России начала масштабное наступление в Курской области и приступила к штурму Суджи — самого крупного населенного пункта, который был оккупирован Вооруженными силами Украины (ВСУ) с августа 2024 года.

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