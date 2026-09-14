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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бывальцев о питании в «Ак Барсе»: «Следят, чтобы много «треугольников» не ели. Жир проверяют, особо себя не побалуешь»

Нападающий « Ак Барса » Алексей Бывальцев высказался о своей адаптации в команде. – Ваша адаптация в новой команде прошла спокойно? – В принципе уже освоился.

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