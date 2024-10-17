В Госдуме захотели наделить многодетных отцов-одиночек правом досрочного выхода на пенсию

С инициативой выступает ЛДПР Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Государственную думу 17 октября законопроект о праве досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек, пишет ТАСС.