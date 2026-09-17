«Курган славы» в Десногорске станет площадкой для проведения патриотических фестивалей

Губернатор Смоленской области Василий Анохин, заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьёв, руководитель Союза мастеров спорта Илья Авербух и генеральным директором АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков посетили мемориальный комплекс «Курган Славы» в Десногорске.
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