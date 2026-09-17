Смоленская Газета
ЗдоровьеКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленская Газета

1 подписчик

«Курган славы» в Десногорске станет площадкой для проведения патриотических фестивалей

«Курган славы» в Десногорске станет площадкой для проведения патриотических фестивалей

Губернатор Смоленской области Василий Анохин, заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьёв, руководитель Союза мастеров спорта Илья Авербух и генеральным директором АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков посетили мемориальный комплекс «Курган Славы» в Десногорске.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым