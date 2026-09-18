Астроном Францев: след в виде медузы над РФ может быть связан с запуском ракеты

В ночном небе над Россией заметили светящийся след, напоминающий медузу. По словам лектора пермского планетария Виталия Францева в беседе с РИА Новости, это может быть следом выхлопа ракеты, которая стартовала с космодрома Плесецк с космическим спутником на борту.
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