Астроном Францев: след в виде медузы над РФ может быть связан с запуском ракеты

В ночном небе над Россией заметили светящийся след, напоминающий медузу. По словам лектора пермского планетария Виталия Францева в беседе с РИА Новости, это может быть следом выхлопа ракеты, которая стартовала с космодрома Плесецк с космическим спутником на борту.