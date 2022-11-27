В Китае суточная заболеваемость СOVID-19 обновляет максимум четвертый день подряд

«За минувшие сутки выявили 39 791 заразившегося. Большинство случаев — 36 082 — бессимптомные (из них 35 858 — локальные, 224 — ввозные), у 3709 человек признаки заболевания есть (3648 локальных случаев, 61 — ввозной)», — сообщает «РИА Новости».