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В Китае суточная заболеваемость СOVID-19 обновляет максимум четвертый день подряд

В Китае суточная заболеваемость СOVID-19 обновляет максимум четвертый день подряд

«За минувшие сутки выявили 39 791 заразившегося. Большинство случаев — 36 082 — бессимптомные (из них 35 858 — локальные, 224 — ввозные), у 3709 человек признаки заболевания есть (3648 локальных случаев, 61 — ввозной)», — сообщает «РИА Новости».

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