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FiNE NEWS

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Лицо из прошлого: учёные впервые показали, как выглядели люди 315 тысяч лет назад

В 1961 году рабочие шахты в марокканском местонахождении Джебель-Ирхуд совершили находку, которая позже перевернёт представления учёных о самих себе.

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