Плакат в руинах: сигнал с земли спас семью с ребенком в Константиновке

Семья с ребенком попросила помощи у российских дроноводов в Константиновке Во время патрулирования жилых кварталов Константиновки операторы российских беспилотников заметили необычный сигнал от мирных жителей.
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