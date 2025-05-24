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"В общак братьям": На вернувшихся с фронта героев СВО объявлена охота. Диаспоры в деле

"В общак братьям": На вернувшихся с фронта героев СВО объявлена охота. Диаспоры в деле

Юлия Банишевская В Рязани многонациональная банда пыталась выбить у бойца, который потерял ногу на фронте, выплату за ранение.

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Комментарии
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нн
наталья никифорова
Должны??? Обязаны, но ничего не делают т.к. состоят на содержании у диаспор и пока Дума не примет жесточайший закон о запрете любых диаспор и об уголовной ответственности правоохранительных структур за их &quot;крышевание&quot; с конфискацией всего нажитого &quot;непосильным трудом&quot; по отмазыванию бандитов из диаспор все будет продолжаться. Можно, конечно разрешить бойцам СВО иметь именное оружие, но это только усугубит ситуацию, т.к. виноватыми тогда точно сделают наших воинов, а не эту мразь
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5 час.
Silver Kont
Ну, пидарас и холуй черножопых ляксандра на стрёме, уже выгораживает черножопую сволочь..... Ляксандра, все уже знают что ты холуй и пидарас у черножопых, так что не старайся, всё равно кинут...
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4 час.
Silver Kont
Расстреливать надо не парочку, а сотню-другую прилюдно, с трансляцией по ТВ вместо блядских шоу со скоморохами, очерняющих СВО и  её участников...
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4 час.
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