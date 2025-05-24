"В общак братьям": На вернувшихся с фронта героев СВО объявлена охота. Диаспоры в деле

нн

наталья никифорова

Должны??? Обязаны, но ничего не делают т.к. состоят на содержании у диаспор и пока Дума не примет жесточайший закон о запрете любых диаспор и об уголовной ответственности правоохранительных структур за их "крышевание" с конфискацией всего нажитого "непосильным трудом" по отмазыванию бандитов из диаспор все будет продолжаться. Можно, конечно разрешить бойцам СВО иметь именное оружие, но это только усугубит ситуацию, т.к. виноватыми тогда точно сделают наших воинов, а не эту мразь