Юлия Банишевская В Рязани многонациональная банда пыталась выбить у бойца, который потерял ногу на фронте, выплату за ранение.
"В общак братьям": На вернувшихся с фронта героев СВО объявлена охота. Диаспоры в деле
Комментарии
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нн
наталья никифорова
Должны??? Обязаны, но ничего не делают т.к. состоят на содержании у диаспор и пока Дума не примет жесточайший закон о запрете любых диаспор и об уголовной ответственности правоохранительных структур за их "крышевание" с конфискацией всего нажитого "непосильным трудом" по отмазыванию бандитов из диаспор все будет продолжаться. Можно, конечно разрешить бойцам СВО иметь именное оружие, но это только усугубит ситуацию, т.к. виноватыми тогда точно сделают наших воинов, а не эту мразь
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5 час.
Silver Kont
Ну, пидарас и холуй черножопых ляксандра на стрёме, уже выгораживает черножопую сволочь..... Ляксандра, все уже знают что ты холуй и пидарас у черножопых, так что не старайся, всё равно кинут...
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4 час.
Silver Kont
Расстреливать надо не парочку, а сотню-другую прилюдно, с трансляцией по ТВ вместо блядских шоу со скоморохами, очерняющих СВО и её участников...
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4 час.
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