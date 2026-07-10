Премьер Грузии назвал трагичной обстановку в ОБСЕ

Политика как она есть

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «трагичной» обстановку в ОБСЕ после того, как Парламентская ассамблея этой организации приняла резолюцию с критикой его страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.