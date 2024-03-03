Всех причастных, с Всемирным днем писателя!

Представляете, даже у писателей существует профессиональный праздник, который отмечается каждый год 3 марта! Так что, помимо успеха и признания литературный труд работников пера во всём мире чествуется, а самих авторов поздравляют не только поклонники, но и близкие люди.
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