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Миры автора Игоря Филипповского

1 подписчик

Всех причастных, с Всемирным днем писателя!

Всех причастных, с Всемирным днем писателя!

  Представляете, даже у писателей существует профессиональный праздник, который отмечается каждый год 3 марта! Так что, помимо успеха и признания литературный труд работников пера во всём мире чествуется, а самих авторов поздравляют не только поклонники, но и близкие люди.

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