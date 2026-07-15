Законы, вступающие в силу с 16 июля

Внесены изменения в правила аккредитации организаций. Уточнен порядок аккредитации юрлиц для обработки персональных данных граждан, принимаемых на работу, которая непосредственно связана с обеспечением транспортной безопасности, а также с оценкой уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и средств.
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