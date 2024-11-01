Трамп анонсировал для Маска и Кеннеди-младшего «важные посты» в его команде

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что в случае своей победы предприниматель Илон Маск и политик Роберт Кеннеди — младший получат «важные посты» в его администрации.