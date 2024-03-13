Стипендию мэра в 5 тысяч рублей получили 100 лучших учеников Братска

В администрации Братска прошло вручение стипендий мэра лучшим школьникам и учащимся допобразования. Единовременную выплату 5 тысяч рублей получили сто учеников с 4 по 11 класс, сообщили в администрации города.
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