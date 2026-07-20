L'Еquipе: Мбаппе заранее знал о назначении Зидана в сборную Франции

Нападающий сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе знал, что Зинедин Зидан сменит Дидье Дешама на посту главного тренера национальной команды, за несколько месяцев до того, как информация просочилась в прессу, сообщает L'Еquipе.