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L'Еquipе: Мбаппе заранее знал о назначении Зидана в сборную Франции

Нападающий сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе знал, что Зинедин Зидан сменит Дидье Дешама на посту главного тренера национальной команды, за несколько месяцев до того, как информация просочилась в прессу, сообщает L'Еquipе.

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