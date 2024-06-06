«Страна»: В Киеве вернулись к семичасовым отключениям света

В украинской столице возобновили семичасовые отключения света. Об этом передает издание «Страна.ua». Ранее шестого июня в Киеве увеличили лимиты на электроэнергию, однако вечером объявили об аварийных отключениях.
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