Львова-Белова: семьи с детьми из Авдеевки не хотят уезжать в ПВР

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в Авдеевке остаются подростки, которым нужна помощь, а их семьи не хотят уезжать и эвакуироваться в пункты временного размещения.
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