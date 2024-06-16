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Ветки тополей загорелись на Пожарке

Ветки тополей загорелись на Пожарке

Пожар случился во дворе дома на Недорезова, 10. Об этом корреспонденту ZAB.RU сообщили очевидцы. Горели тополиные ветки, которые управляющая компания обрезала накануне и сложила возле мусорных контейнеров.

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