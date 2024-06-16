Ветки тополей загорелись на Пожарке

Пожар случился во дворе дома на Недорезова, 10. Об этом корреспонденту ZAB.RU сообщили очевидцы. Горели тополиные ветки, которые управляющая компания обрезала накануне и сложила возле мусорных контейнеров.
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