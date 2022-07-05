Popcaketv

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Кто там бубнит? Дмитрий Губерниев напал на депутата Государственной Думы в прямом эфире

Кто там бубнит? Дмитрий Губерниев напал на депутата Государственной Думы в прямом эфире

Дмитрий Губерниев неоднократно ругался со своими оппонентами в спортивных программах. На этот раз он повздорил с депутатом Государственной Думы Султаном Хамзаевым.

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