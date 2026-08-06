Зачем перечитывать «Одиссею» в 2026 году: юнгианский взгляд на поэму Гомера

Из-за выхода «Одиссеи» Кристофера Нолана продажи поэмы Гомера в России выросли почти на 200%. Чаще всего люди покупают книгу, чтобы сравнить фильм с первоисточником или просто лучше узнать мир античных мифов.
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