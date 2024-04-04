Чтобы не прогореть: риелторы рассказали, как проверить надежность застройщика при покупке новостройки на Кубани

Чтобы не прогореть: риелторы рассказали, как проверить надежность застройщика при покупке новостройки на КубаниЭксперты рынка недвижимости советуют максимально ответственно подойти к покупке квартиры в новостройке.
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