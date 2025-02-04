Переговоры о судьбе российских военных баз в Сирии продолжаются, заверил глава МВД страны

Переговоры с новыми властями Сирии о дальнейшей судьбе российских военных баз в стране продолжаются. О результатах консультаций будет объявлено после их завершения, заявил министр внутренних дел в новой администрации страны Али Каддах, чьи слова РИА Новости.
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