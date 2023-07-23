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В Хабаровске откроют школу для одаренных детей ДФО

В Хабаровске откроют школу для одаренных детей ДФО

Во время прямой трансляции с жителями Хабаровского края, заместитель председателя правительства по социальным вопросам Евгений Никонов представил планы региона по созданию специальных школ для одаренных детей.

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