Афганистан: Боевики Фронта свободы Афганистана (АФФ) заявили, что 10 солдат Талибана были убиты и ранены в результате нападения на авиабазу Баграм (OAI/OAIX) в провинции Парван в вечерние часы 20 октября.
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