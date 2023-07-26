«Получите по полной!» – Путин дал свой ответ на продление санкций ЕС

Владимир Андрианов

Лично меня, конечно, интересует, как у них там всё "хреново", но почему у нас цены растут, как дрожжах? Почему бензин дорожает? Мы что, нефть в Германии покупаем? Почему государство не может вмешаться в ценообразование частного предприятия, которое сделало продукт из, как нам говорят, "народного достояния"?