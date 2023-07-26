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«Получите по полной!» – Путин дал свой ответ на продление санкций ЕС

«Получите по полной!» – Путин дал свой ответ на продление санкций ЕС

Вы будете платить, очень дорого платить, за каждое ваше слово и даже букву. За каждый восклицательный знак в ваших пафосных лозунгах!.

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Комментарии
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продление санкций против России  на руку России и  даже полезно...поэтому Путин без раздумий подписал указ о продлении контр мер
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10 час.
Владимир Андрианов
Лично меня, конечно, интересует, как у них там всё &quot;хреново&quot;, но почему у нас цены растут, как дрожжах? Почему бензин дорожает? Мы что, нефть в Германии покупаем? Почему государство не может вмешаться в ценообразование частного  предприятия, которое сделало продукт из, как нам говорят, &quot;народного достояния&quot;?
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6 час.
СК
Степан Капуста
Не смотря ни на что, власть в России опирается на крупный капитал и служит его интересам. Рядовому потребителю остается только &quot;глотать пыль&quot; из-под колес сильных мира сего, по-прежнему мчащихся к своему процветанию.
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5 час.

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