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«Получите по полной!» – Путин дал свой ответ на продление санкций ЕС
Комментарии
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продление санкций против России на руку России и даже полезно...поэтому Путин без раздумий подписал указ о продлении контр мер
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10 час.
Владимир Андрианов
Лично меня, конечно, интересует, как у них там всё "хреново", но почему у нас цены растут, как дрожжах? Почему бензин дорожает? Мы что, нефть в Германии покупаем? Почему государство не может вмешаться в ценообразование частного предприятия, которое сделало продукт из, как нам говорят, "народного достояния"?
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6 час.
СК
Степан Капуста
Не смотря ни на что, власть в России опирается на крупный капитал и служит его интересам. Рядовому потребителю остается только "глотать пыль" из-под колес сильных мира сего, по-прежнему мчащихся к своему процветанию.
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5 час.
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