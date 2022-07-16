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Борис Моисеев собирается в Юрмалу, чтобы встретиться там с Аллой Пугачёвой

Борис Моисеев собирается в Юрмалу, чтобы встретиться там с Аллой Пугачёвой

68-летний артист тяжело болен, но встреча со старинным другом для него важна. Фото: из открытых источников О том, что артист Борис Моисеев, который давно и тяжело болеет, собирается поехать в Юрмалу стало известно от его директора Сергея Гороха.

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