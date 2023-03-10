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«Дзюба – как Ибрагимович в «Милане». Он оказывает огромный мотивационный эффект на команду, еще и забивает». Тихонов о форварде «Локо»

«Дзюба – как Ибрагимович в «Милане». Он оказывает огромный мотивационный эффект на команду, еще и забивает». Тихонов о форварде «Локо»

Андрей Тихонов сравнил Артема Дзюбу со Златаном Ибрагимовичем. «Локо» уверенно ворвался во вторую часть чемпионата, начал с убедительной победы в Ростове.

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