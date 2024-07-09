Коло-Муани перед Испанией: «Франция никого не боится, очень уверена в себе и решительно настроена. Мы очень сплоченная команда – это поможет нам пройти дальше» 

Игра 1/2 финала Евро-2024 пройдет сегодня. – Как вы объясните то, что у Франции на этом Евро почти непробиваемая защита? – Мы все защищаемся вместе, сражаемся вместе и отдаем все ради друг друга, и так было с самого начала турнира.