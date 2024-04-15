В Новосибирской области мигрантам запретили работать в такси и некоторых сферах торговли

Губернатор Андрей Травников подписал соответствующее постановление № 80 в понедельник, 15 апреля.В Новосибирской области запретили иностранным гражданам работать по патенту в ряде сфер, в том числе такси, включая взятые в аренду автомобили.
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