Трамп поддержал позицию Путина о первопричине конфликта на Украине

Конфликт на Украине начался после того, как экс-президент США Джо Байден пообещал Украине членство в НАТО, так считает нынешний американский лидер Дональд Трамп, соглашаясь с позицией своего российского коллеги Владимира Путина.
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