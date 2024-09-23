Эксперты ВАО АЭС дали высокую оценку уровню эксплуатации Смоленской атомной станции

На Смоленской АЭС завершился плановый визит экспертов функционально-технической поддержки Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС), которые работали по программе так называемого «улучшенного мониторинга».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)