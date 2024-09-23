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Смоленская Газета

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Эксперты ВАО АЭС дали высокую оценку уровню эксплуатации Смоленской атомной станции

Эксперты ВАО АЭС дали высокую оценку уровню эксплуатации Смоленской атомной станции

На Смоленской АЭС завершился плановый визит экспертов функционально-технической поддержки Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС), которые работали по программе так называемого «улучшенного мониторинга».

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