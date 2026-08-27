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FiNE NEWS

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Гигантские тараканы-киборги для доставки лекарств пострадавшим в завалах

Исследователи из Университетов Квинсленда и Нового Южного Уэльса создали киборгов-тараканов, которые могут использоваться для доставки лекарств и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в завалах и других труднодоступных местах.

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