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Zero Hedge

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Bessent's War On Left-Wing NGOs May Strip Soros Network, SPLC, And CAIR Of Tax-Exempt Status: Report

Bessent's War On Left-Wing NGOs May Strip Soros Network, SPLC, And CAIR Of Tax-Exempt Status: Report

Bessent's War On Left-Wing NGOs May Strip Soros Network, SPLC, And CAIR Of Tax-Exempt Status: Report A new report from the New York Post maps out a multi-agency Treasury task force that could soon pursue a broad review that could strip tax-exempt status from George Soros' far-left Open Society Foundations, the Southern Poverty Law Center and the Council on American-Islamic Relations.

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