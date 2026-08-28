Bessent's War On Left-Wing NGOs May Strip Soros Network, SPLC, And CAIR Of Tax-Exempt Status: Report A new report from the New York Post maps out a multi-agency Treasury task force that could soon pursue a broad review that could strip tax-exempt status from George Soros' far-left Open Society Foundations, the Southern Poverty Law Center and the Council on American-Islamic Relations.
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