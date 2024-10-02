Противник публикует кадры ночного удара в Одесской области. Приходят сообщения, что поражены терминал и паром, доставлявший военные грузы на Украину.
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Противник публикует кадры ночного удара в Одесской области. Приходят сообщения, что поражены терминал и паром, доставлявший военные грузы на Украину.
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