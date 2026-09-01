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NewsOne

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Торговля органами по-украински. Захарова назвала масштабы невероятными

Торговля органами по-украински. Захарова назвала масштабы невероятными

Теневая торговля человеческими органами на Украине вышла далеко за рамки локальных криминальных сюжетов — речь идёт о системном бедствии, которое фактически стало частью государственного хаоса.

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