Анатолий Урсида Нет, я не про пэрэсичных украинцев, которые после падения Сирии получили лютую дозу пэрэмогина и теперь мриють про снос режима Путина и расчленение России за пару недель при помощи пары тысяч мятежников-бармалеев.
Пэрэможная агония проекта Ukraina
Комментарии
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Владимир Витковский
... даже упоминание -дуркаина- должно быть проклято и забыто...
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9 час.
евгений черкашин
Укрозараза будет уничтожена.
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9 час.
ВВ
Владимир Витковский
...агония недоразумения не должна быть длительной, пора уже добивать...
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8 час.
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