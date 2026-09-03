Мощи Дмитрия Донского привезут в храмы в зоне СВО — РПЦ

Мощи князя Дмитрия Донского планируется привезти в храмы и монастыри, расположенные в зоне специальной военной операции, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, 3 сентября сообщила пресс-служба РПЦ.