Мощи Дмитрия Донского привезут в храмы в зоне СВО — РПЦ

Мощи князя Дмитрия Донского планируется привезти в храмы и монастыри, расположенные в зоне специальной военной операции, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, 3 сентября сообщила пресс-служба РПЦ.
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