Кабмин объявил бой зарплатам в конвертах

МЕ Михаил Е Я думал они свои конверты к Мавзолею покидали, а они опять за народ взялись.

Владимир "решено серьезно заняться россиянами, имеющими нелегальную работу," Заняться компаниями, которые нанимают россиян официально и платят им в конвертах правительству аффилированность мешает?