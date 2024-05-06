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Кабмин объявил бой зарплатам в конвертах

Кабмин объявил бой зарплатам в конвертах

В правительстве РФ решено серьезно заняться россиянами, имеющими нелегальную работу, сообщает PRIMPRESS.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Я думал они свои конверты к Мавзолею покидали, а они опять за народ взялись.
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17 час.
Владимир
&quot;решено серьезно заняться россиянами, имеющими нелегальную работу,&quot;  Заняться компаниями, которые нанимают россиян официально и платят им в конвертах правительству аффилированность мешает?
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6 час.
МЕ
Михаил Е
Или еще вариант: по аналогии с &quot;боем подушками&quot; бой конвертами в кабинете устроили. Интересно кто победил? Кто самый успешный?
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6 час.

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