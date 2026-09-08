Газманов объявил о международном статусе "Родники. Дети" в 2027

В 2027 году песенный конкурс "Родники. Дети" впервые станет международным. Финал состоится 2 марта в Сухуме.
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