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stroimdom21

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Как Xiaomi незаметно превратилась в гиганта климатической техники: личный взгляд на рекорд 2025 года

Как Xiaomi незаметно превратилась в гиганта климатической техники: личный взгляд на рекорд 2025 года

Когда речь заходит о бытовой технике, многие по привычке вспоминают бренды, которые десятилетиями занимали полки магазинов.

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