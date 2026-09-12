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Трансформация миропорядка: взгляд России на глобальные перемены

Трансформация миропорядка: взгляд России на глобальные перемены

Заявления Владимира Путина о трансформации мировой системы отражают одну из ключевых линий российской внешнеполитической риторики: прежняя модель глобального управления теряет устойчивость, а на ее место постепенно приходит многополярный порядок.

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