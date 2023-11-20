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Дальше от России, выше от земли: НТВ сообщил о квартире Пугачёвой в небоскрёбе в Майями

Дальше от России, выше от земли: НТВ сообщил о квартире Пугачёвой в небоскрёбе в Майями

Вслед за апартаментами в башне на Кипре журналисты узнали о ещё одной квартире на этот раз в Майями.За последнее время покинувшая Россию с началом СВО Алла Пугачёва превратилась из некогда примадонны российской эстрады в королеву недвижимости.

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