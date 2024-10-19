ТАСС: фигурант дела Иванова Фомин просил отпустить его из СИЗО

Защита соучредителя компании «Олимпситистрой» Александра Фомина, которому инкриминируется дача взятки экс-замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову, просила суд отпустить его из СИЗО под домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
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