Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 681 подписчик

"Отдай просто Европу России": Историк заявил о секретной просьбе Ельцина к Клинтону

"Отдай просто Европу России": Историк заявил о секретной просьбе Ельцина к Клинтону

Историк из Потсдамского университета заявил, что бывший президент России Ельцин обращался к экс-лидеру США Клинтону с секретной просьбой: отдать безопасность Европы в руки России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх